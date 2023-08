Rio Branco inicia neste sábado a busca por uma vaga na semifinal da Bezinha

Jogando diante da sua torcida, no estádio Décio Vitta, em Americana, o Rio Branco inicia neste sábado sua busca por uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. O Tigre recebe o Taquaritinga, às 15 horas, pela partida de ida das quartas de final e terá de enfrentar a sina de nunca ter avançado dessa fase em sua história.

A equipe americanense chega ao mata-mata após ser vice-líder do Grupo 14, enquanto o adversário foi segundo colocado no Grupo 16. Para o duelo deste sábado, o Rio Branco não terá à disposição os laterais Williams Bahia e Luan Vitor, assim como o volante Léo Alves e o atacante Carlos Iury, todos suspensos. Gabriel Argentino, que se recupera de lesão no ombro, ainda é dúvida.

Atacante Cauari é uma das apostas do Rio Branco no jogo de hoje, no Décio Vitta – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Na defesa, o técnico Valmir Israel deverá optar por Einstein na lateral direita e Otávio na esquerda. No meio, Luigi e Gabriel Luna brigam pela vaga de primeiro volante, enquanto Gui Marques deverá voltar ao time na vaga de Iury. Apesar das baixas, o treinador demonstra confiança no elenco e nos jogadores que irão entrar.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Vai ser um jogo difícil, a gente já estudou o adversário, que é muito rápido. Quanto aos desfalques, eu sempre falo que não me preocupo com jogadores que substituem porque temos atletas à altura e sempre acreditei e confiei no grupo. Agora são dois jogos que vamos tentar. Primeiro dentro de casa para fazer um bom resultado e assim termos um pouco mais de tranquilidade lá fora”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

RETROSPECTO

O Rio Branco nunca passou das quartas de final. Nos anos dos acessos de 1990, 2009 e 2012, por exemplo, a decisão ocorreu em disputas de quadrangulares ou hexagonais. Ao todo, foram oito confrontos de quartas e oito eliminações.

Nos últimos quatro anos disputando a Bezinha, o Tigre parou em três oportunidades: 2019, 2020 e 2021. No ano passado, caiu na segunda fase. O jogo da volta será no próximo sábado, em Taquaritinga. Se houver empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.