Rio Branco inicia busca pelo acesso diante do Penapolense

Tigre estreia no Campeonato Paulista da Série A4 neste sábado, às 16h, fora de casa

O modelo de campeonato é novo, mas o objetivo do Rio Branco segue o mesmo: o acesso para a terceira divisão estadual. O Tigre tentará trilhar esse caminho a partir deste sábado (27), quando enfrenta o Penapolense, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

A bola rola a partir das 16h, no Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis. O jogo será transmitido ao vivo pelo canal Futebol Paulista, no YouTube.

Técnico Valmir Israel demonstra otimismo para a competição – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O formato de grupos, com um número de equipes que variava ano a ano, ficou para trás. Desta vez, o Rio Branco disputará uma competição com 16 times, em que todos se enfrentam em busca de classificação para as quartas de final.

Apenas os dois primeiros sobem para a Série A3. Os dois últimos, por outro lado, caem para a quinta divisão, criada neste ano.

Em suas outras participações na quarta divisão, para a qual caiu em 2018, o Tigre esteve no meio de pelo menos 30 clubes, que eram divididos em grupos regionalizados na primeira fase.

No ano passado, o técnico Valmir Israel assumiu o Rio Branco no decorrer da primeira fase, com o time ameaçado pela desclassificação e pelo consequente rebaixamento para a quinta divisão.

Ele conseguiu tirar o time dessa situação e o levou até as quartas de final. O desempenho garantiu a permanência do treinador para este ano. “Tenho certeza de que nós vamos estar no caminho certo e fazer mais uma grande competição”, disse.

Sob o comando de Valmir, o Tigre fez cinco jogos-treino na preparação para a Série A4, com uma vitória contra o Independente (1 a 0), dois empates contra Ponte Preta (2 a 2) e São José (0 a 0), e duas derrotas para Velo Clube (0 a 1) e Palmeiras (0 a 4).

“Foram jogos-treinos de luxo, porque realmente exigiram muito dos atletas”, comentou o técnico, que viu dois reforços serem oficializados pelo clube na véspera da estreia.

Nesta sexta-feira, a diretoria anunciou a contratação dos atacante Bruninho, que estava no Nacional do Paraná, e Ricardinho, que chega ao Alvinegro americanense após passagem pelo Santa Rosa, do Pará.