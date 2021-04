Rio Branco homenageia nomes do passado no Dia do Goleiro

O Rio Branco homenageou goleiros do passado em suas redes sociais nesta segunda-feira, 26 de abril, quando se comemora o Dia do Goleiro. Ao todo, seis profissionais foram citados pelo clube: Marquinhos Sartore, Cristiano, Éder, Rogério, Silvio Luís e Hugo.

Na postagem, o Tigre colocou uma foto de cada um deles. “Nossa pequena homenagem a alguns dos grandes goleiros de nossa história! Parabéns! Viva o esporte”, escreveu.

Dos seis goleiros, Marquinhos Sartore é o que tem mais jogos pela equipe: 127. Ele defendeu o Rio Branco de 1983 a 1985 e, depois, de 1990 a 1992. O ex-goleiro morreu em 2012, aos 48 anos.

Também falecido, Rogério soma 69 partidas pelo Tigre, de 1990 a 1991, e foi titular na campanha do primeiro acesso do clube à elite do futebol estadual. Ele perdeu a vida no ano passado, aos 60 anos.

Silvio Luís jogou no Rio Branco quase na mesma época – de 1988 a 1989 e em 1992 – e esteve em campo 87 vezes, seis a mais que Éder, arqueiro do clube de 2004 a 2007, em 2012 e em 2013.

Cristiano, por sua vez, atuou pelo Tigre de 2008 a 2010 e também em 2014, com 78 participações. Por fim, Hugo acumula 42 confrontos em passagens por Americana – em 1993 e 1996.