Rio Branco goleia o Amparo por 4 a 1 na largada do Paulista Sub-20

O Rio Branco aplicou uma goleada por 4 a 1 sobre o Amparo na estreia pelo Campeonato Paulista Sub-20, nesta quinta-feira (5). As equipes se enfrentaram no estádio Décio Vitta, em Americana.

Ruan, Matheus Teixeira e Fabricio Miranda balançaram a rede para o Tigre, que ainda contou com um gol contra marcado pelo zagueiro Ariel. Wevysther descontou para o time visitante.

Ruan abriu o placar logo aos 2 minutos, com uma finalização de letra – Foto: Reprodução / Eleven

A equipe americanense abriu o placar logo aos 2 minutos, com o atacante Ruan, que ficou com a sobra após um bate e rebate dentro da área e finalizou de letra.

Aos 27 min, Ariel, do Amparo, interceptou uma tentativa de passe para Ruan, mas mandou contra o próprio patrimônio e ampliou a vantagem riobranquense.

Na segunda etapa, o Amparo assumiu o domínio do jogo e encurtou a distância no placar aos 9 min, com Wevysther, que arrematou de fora da área e foi ajudado por um desvio no meio do caminho.

Mesmo pressionado pelos visitantes, o Rio Branco marcou seu terceiro gol aos 22 minutos, quando o meia Matheus Teixeira fintou o marcador e bateu colocado no canto esquerdo do goleiro.

O atacante Fabricio Miranda fechou a conta aos 48 minutos, com direito a um golaço. Ele pegou a bola no meio, passou por três adversários e chutou cruzado de esquerda: 4 a 1.

Com o resultado, o Tigre largou na liderança do Grupo 4, que também teve mais um jogo nesta quinta, com vitória por 3 a 0 da Itapirense sobre o Brasilis, em Águas de Lindoia. A chave ainda conta com Ponte Preta e Jaguariúna, que medem forças nesta sexta, às 15 horas, em Campinas.

Ao todo, há nove grupos. Os três primeiros de cada chave e os cinco melhores quartos colocados avançam para a segunda fase.

Comandado pelo técnico Raphael Pereira, o Rio Branco volta a campo no próximo dia 12, às 15 horas, para encarar a Itapirense fora de casa.