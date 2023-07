Rio Branco goleia Fernandópolis e segue em segundo

Equipe impôs um ritmo forte na partida e goleou o Fernandópolis pelo placar de 4 a 1 - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O Rio Branco fez na tarde deste sábado (15) a melhor apresentação até agora no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Com o apoio de pouco mais de 800 torcedores, a equipe impôs um ritmo forte na partida e goleou o Fernandópolis pelo placar de 4 a 1.

Com este resultado, a equipe comandada por Valmir Israel chega a 7 pontos no Grupo 12 e segue em segundo lugar, já que leva desvantagem para o Sãocarlense no saldo de gols. O time de São Carlos joga neste domingo pela manhã em Santos diante do Jabaquara. No caso de uma derrota do Jabaquara, o Rio Branco abre quatro pontos em relação ao adversário, mesmo diferença para o Fernandópolis. Na quarta-feira, o Tigre recebe em casa o time santista.

O jogo de deste sábado não foi fácil, apesar de o Rio Branco comandar as ações. Apesar da posse de bola, o susto veio aos 20 minutos. Numa bola cruzada na área, a zaga afastou mal de cabeça e a bola sobrou para Junior. O jogador do Fernandópolis ajeitou e chutou forte, sem chance de defesa para João Lazzari, fazendo 1 a 0.

O time americanense conseguiu reagir rápido e três minutos depois Denilson marcou de falta. Na entrada da grande área ele bateu por fora da barreira deixando a igualdade no placar. O gol animou ainda mais o Rio Branco e o que conseguiu a virada aos 38 minutos. Denilson roubou a bola, saiu pela direita e fez o cruzamento na medida para Jair, que cabeceou no contrapé do goleiro Henrique.

O placar deu mais tranquilidade ao Tigre que dominava a partida. Mesmo assim, o adversário chegou a criar algumas oportunidades, mas errou nas finalizações. O Rio Branco foi para o intervalo com a vantagem. No segundo tempo só deu Rio Branco e Gui Marques quase ampliou logo aos 3 minutos, mas chegou atrasado.

De tanto insistir, o terceiro gol surgiu aos 18 minutos e mais uma vez foi de cabeça. Gabriel Argentino, que havia entrado, cruzou na área e desta vez Gui Marques concluiu para 3 a 1. O Fernandópolis se entregou e Fernando marcou o quarto de cabeça aos 41, após uma jogada ensaiada de escanteio entre Luan e Gabriel Argentino. No fim do jogo, Cauari foi expulso por uma jogada infantil após agredir o adversário.