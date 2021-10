Rio Branco fica no 0 a 0, mas garante classificação para as quartas de final da Bezinha

02 out 2021 às 17:59 • Última atualização 02 out 2021 às 18:17

Apesar do empate sem gols no jogo deste sábado (2), o Rio Branco conseguiu se garantir para as quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha.

No jogo deste sábado, Rio Branco ficou no 0 a 0 contra o Catanduva – Foto: Assessoria RBEC

Jogando em casa, no Estádio Décio Vitta, o time repetiu o placar contra o Catanduva pelo jogo da volta das oitavas de final. Mas bastava um empate para que o Tigre garantisse uma vaga nas quartas.

Isso porque, por ter melhor campanha na competição, a equipe americanense avançou de fase em caso de igualdade no placar agregado.

Em nota divulgada para a imprensa, o time destacou a atuação do goleiro Felipe. “Com seu esforço e dedicação, estamos classificados. Agora é descansar e focar na próxima fase. Vamos além”, celebrou o Rio Branco.

Além do jogo entre Rio Branco e Catanduva, outras cinco partidas aconteceram neste sábado. União Suzano, Flamengo, VOCEM, São Carlense e Grêmio Prudente também garantiram vaga para as quartas de final.

Para a próxima fase, os confrontos serão definidos por ordem da campanha. O primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo e assim sucessivamente.

Confira os resultados dos jogos deste sábado:

União Suzano 2 x 0 Colorado Caieiras

Flamengo 1 x 0 União Mogi

XV de Jaú 0 x 1 VOCEM

Mauá 0 x 0 São-Carlense

Paulista 1 x 0 Grêmio Prudente

Rio Branco 0 x 0 Catanduva