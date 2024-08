Rio Branco faz jogo decisivo neste sábado, contra o São Bento, em Americana

O Rio Branco faz seu último jogo na fase de grupos da Copa Paulista neste sábado (10). Em duelo válido pela nona rodada do Grupo 4, o Tigre recebe o São Bento, às 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana. Em caso de vitória, o alvinegro garante a classificação às oitavas de final da competição, mas, se tropeçar novamente, dependerá de outros resultados até o próximo fim de semana.

Na primeira fase da Copa Paulista, cada equipe folga duas vezes, sendo que o Rio Branco terá sua segunda ocasião sem atuar na décima e última rodada. Ou seja, caso não se classifique neste fim de semana, terá de torcer contra os adversários na rodada final. Avançam para o mata-mata os três primeiros colocados de cada grupo, assim como o melhor quarto colocado geral.

David Lazari deve ser titular do Rio Branco mais uma vez neste sábado – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Atualmente, o Tigre ocupa a terceira posição da chave, com oito pontos. Se vencer, irá a 11 e não poderá mais ser ultrapassado pelo Capivariano, que é o dono do quarto lugar, com sete pontos, e folga neste fim de semana. O São Bento, por sua vez, é vice-líder com nove pontos e um jogo a menos em relação aos adversários diretos.

A classificação antecipada poderia ter vindo já na última rodada. Isso porque o Rio Branco dependia apenas de uma vitória diante do Red Bull Bragantino para carimbar a vaga nas oitavas. No entanto, foi derrotado por 3 a 1 pela a equipe que é lanterna do grupo e, até então, não havia vencido sequer um jogo na competição. Essa foi também a quarta partida sem vitória do Tigre.

“Os jogadores sabem o que fazer, fazem bem o que tem que fazer. Então é ter coragem e confiança para executar. É um momento que mentalmente é difícil, mas já passamos por essa situação na Série A4, trabalhando o tempo inteiro com o erro zero. A equipe é boa e tem qualidade”, disse o técnico Leandro Mehlich.

Possível escalação

Jogando frente à torcida, o treinador fará mudanças em relação aos 11 que iniciaram a partida da última semana. O meia David Lazari, recuperado de lesão na coxa, está à disposição e pode iniciar o jogo, já que Felipe Muranga está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Desta forma, uma possível escalação do Rio Branco para o duelo deste sábado conta com Sandro; João Duarte (Murilo Camara), Fernando Dias e Paim; Vinícius, Grigor, Kayllan, David Lazari (Gui Marques) e Gustavo; Wagninho e Marcus Uberaba.

