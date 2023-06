Rio Branco fará troca de agasalho por ingresso contra Amparo; rádios do Liberal sorteiam

Ingressos também serão sorteados pelas rádios Gold 94.7 FM e Clube 580 AM, do Grupo Liberal - Foto: Lucas Ardito - Liberal

O Rio Branco anunciou nesta terça-feira (20) que realizará a troca de agasalho ou alimento por um ingresso para o jogo decisivo diante do Amparo, neste sábado (24), no Estádio Décio Vitta, em Americana. Esta será a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, e o Tigre depende apenas de si para se classificar.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para o torcedor que for ao Décio Vitta ou à Sede Náutica com um agasalho, 1 litro de leite, óleo ou 1 kg de arroz, haverá a troca por um ingresso. A ação acontecerá de quarta (21) a sexta-feira (23), das 9h às 18h. De acordo com o clube, as doações serão destinadas à Prefeitura de Americana.

Além disso, no sábado, todos que forem com a camisa do Rio Branco ao estádio pagarão meia entrada. Para o setor da cativa, o valor será de R$ 15, enquanto a arquibancada geral custará R$ 10. Os valores inteiros são R$ 30 e R$ 20, respectivamente, e podem ser adquiridos também no site riobranco.soudaliga.com.br.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

As rádios Gold (94,7 FM) e Clube (AM 580), ambas pertencentes ao Grupo Liberal, sortearão entradas para Rio Branco x Amparo. A Gold sorteará cinco pares de ingressos para os ouvintes do Gold Morning, que acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30.

Já a Rádio Clube terá quatro pares de ingressos sorteados aos ouvintes. Um deles será distribuído durante a transmissão de São Paulo x Athletico Paranaense, nesta quarta-feira (21), a partir das 19h. Os demais serão sorteados durante o programa Caderno de Esportes de quinta e sexta-feira, das 18h às 19h.

O Rio Branco é quarto colocado no Grupo 4 da Bezinha, com 11 pontos. Para garantir a classificação, basta uma vitória simples. Em caso de empate ou derrota, o Tigre dependerá de outros resultados. Avançam para a segunda fase os quatro primeiros de cada chave. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco