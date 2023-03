Rio Branco fará jogo-treino contra Sub-20 da Inter de Limeira nesta sexta

A partida faz parte da preparação do Tigre para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão deste ano

O Rio Branco fará um jogo-treino contra a equipe Sub-20 da Internacional de Limeira nesta sexta-feira (24), às 10h, no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão. A partida faz parte da preparação do Tigre para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão deste ano, que terá início no próximo mês.

Marcus Paulo Grippi, o técnico do Rio Branco na Bezinha – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Este será o segundo jogo da equipe nesta pré-temporada. No início deste mês, o Rio Branco enfrentou a equipe Sub-20 do Capivariano, em Americana. A atividade foi dividida em vários tempos, segundo o clube.

O Tigre ainda prevê outros jogos-treinos antes da bola rolar na Bezinha. A partida de estreia será no dia 22 de abril, contra o Paulista de Jundiaí, no estádio Décio Vitta.

Quanto aos jogadores que fazem parte do elenco, a diretoria planeja anunciá-los quando estiver mais perto do início do campeonato. Atualmente, existem jogadores contratados e outros que estão período de avaliação, além dos que vieram das categorias de base.

*Estagiário sob supervisão de Bruno Moreira.