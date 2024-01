Rio Branco estreia na Série A4 com vitória fora de casa sobre o Penapolense

Gustavo Brandão marcou o gol do triunfo por 1 a 0, neste sábado, aos 10 minutos do primeiro tempo

O Rio Branco começou com o pé direito sua caminhada em busca do acesso à terceira divisão estadual. Neste sábado (27), o Tigre bateu o Penapolense por 1 a 0, fora de casa, em sua estreia na Série A4 do Campeonato Paulista.

Gustavo Brandão fez o gol da vitória do Rio Branco – Foto: FPF/Reprodução

O gol da vitória alvinegra foi marcado pelo zagueiro Gustavo Brandão, aos 10 minutos do primeiro tempo. Carlos Iury cobrou falta pelo lado direito, em direção à área, e o defensor desviou com o pé direito para o fundo da rede.

O técnico riobranquense, Valmir Israel, mandou a campo a seguinte escalação: Eder; Guilherme Gusso, Gustavo Brandão, Ricardo Nascimento e Paim; Kayllan, Grigor e Gui Marques; Carlos Iury, David Batista e Vitinho.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao longo do confronto, o treinador também deu oportunidade para o lateral-esquerdo Guilherme Aguiar, os meias Luan e Nicolas e os atacantes Felipe Muranga e Bruninho.

Pela primeira vez desde 2018, o Rio Branco pôde atuar com atletas acima de 23 anos. Os “veteranos” nessa partida foram Eder, de 27 anos; Ricardo Nascimento, 36; e David Batista, 34. Apesar de ter 23 anos, Nicolas também entra nessa lista, pois completa 24 neste ano. O limite é cinco por jogo. Batista ficou com a faixa de capitão.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Além de conquistar os três pontos, o Tigre fez o que ninguém conseguiu fazer nos últimos três anos: vencer em Penápolis como visitante. A última derrota do Penapolense em seus domínios, no Estádio Municipal Tenente Carriço, havia ocorrido em 7 de maio de 2021, quando a equipe perdeu por 1 a 0 para o Linense.

Embalado por esse feito, o Rio Branco volta a jogar no sábado que vem, dia 3 de fevereiro, contra o Vocem. Esse será o primeiro compromisso do time americanense diante de sua torcida em 2024, no estádio Décio Vitta. A bola rola a partir das 15h, e o jogo também poderá ser visto por meio do canal Futebol Paulista, no YouTube.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Nesta primeira fase da competição, todos os 16 clubes participantes se enfrentam. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, e os dois finalistas sobem para a Série A3. Os dois últimos, por outro lado, caem para a quinta divisão, criada neste ano pela FPF (Federação Paulista de Futebol).