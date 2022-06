Rio Branco vai estrear na segunda fase da Bezinha contra o Mauá

Nova etapa do torneio contará com quatro grupos de quatro integrantes cada

O Rio Branco vai estrear na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, no próximo sábado (2), contra o Mauá, no estádio Décio Vitta, em Americana, às 15h.

A tabela da próxima etapa da competição foi divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol) nesta segunda-feira (27), após a conclusão da primeira fase no último fim de semana.

A nova etapa do torneio contará com quatro grupos de quatro integrantes cada, que jogam em turno e returno. Ao fim de seis rodadas, os dois melhores avançam às quartas de final.

O Rio Branco integra o Grupo 8, que terá também, além do Mauá, as equipes do Grêmio Prudente e XV de Jaú.

O Tigre se classificou com a segunda melhor campanha do Grupo 4 na primeira fase. Em dez rodadas, foram seis vitórias, um empate e três derrotas. O time marcou dez gols e sofreu cinco – o atacante Vitor Hugo é o artilheiro da equipe com cinco gols.

Confira a tabela do Rio Branco na 2ª fase da Bezinha

02/07 (sábado)

15h – Rio Branco x Mauá

09/07 (sábado)

15h – Grêmio Prudente x Rio Branco

15/07 (sexta-feira)

20h – XV de Jaú x Rio Branco

23/07 (sábado)

15h – Rio Branco x XV de Jaú

30/07 (sábado)

15h – Rio Branco x Grêmio Prudente

06/08 (sábado)

15h – Mauá x Rio Branco

