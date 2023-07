Rio Branco estreia em casa na terceira fase da Bezinha

Tigre enfrenta a Penapolense, no sábado, no Décio Vitta; último jogo será fora

Último jogo do Rio Branco em casa foi contra o Jabaquara e terminou em empate com o placar de 3 a 3 - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou nesta segunda-feira (24) a tabela de jogos da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. O Rio Branco fará sua estreia na nova etapa do torneio neste sábado (29), às 15h, contra a Penapolense, no estádio Décio Vitta, em Americana.

O Tigre está no Grupo 14, ao lado de Penapolense, Catanduva e Jabaquara. Este último, esteve no grupo riobranquense durante a segunda fase e avançou na terceira posição, enquanto o Rio Branco se classificou em segundo. As duas equipes nunca haviam se enfrentado antes; o retrospecto do Rio Branco é de um empate e uma derrota.

Contra a Penapolense, o retrospecto é de três jogos, sendo duas vitórias do Tigre e uma derrota. O último duelo foi em 2016, pela Série A2 do Paulistão. Já contra o Catanduva, são dois empates em duas partidas. As equipes se encontraram nas oitavas de final da Bezinha de 2021, que terminou com Rio Branco se classificando.

Após o empate em 1 a 1 contra o Grêmio São-Carlense, no sábado (22), o elenco se reapresenta na tarde de terça-feira (25), para o início dos trabalhos visando a terceira fase. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco.

Confira a tabela do Rio Branco na terceira fase: