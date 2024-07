Rio Branco envia ofício à FPF reclamando de supostos erros de arbitragem diante do Capivariano

O Rio Branco enviou na tarde desta segunda-feira (29) um ofício à FPF (Federação Paulista de Futebol) reclamando de supostos erros de arbitragem no duelo diante do Capivariano, disputado no sábado (27), que terminou empatado em 1 a 1.

A primeira reclamação é sobre um pênalti não marcado no segundo tempo. Na ocasião, Felipe Muranga tentou um passe em direção à grande área e a bola desviou no braço do defensor do Capivariano. O outro apontamento específico feito pelo clube diz respeito a uma entrada sofrida pelo volante Flávio, que deixou o campo contundido.

Rio Branco reclama de supostas incoerências da arbitragem no último sábado – Foto: Vitor Souza

As imagens dos lances foram publicadas no Instagram do Rio Branco, acompanhadas de uma nota oficial. No texto, o clube também alega inversões de laterais e de faltas e cobra padronização de critérios por parte da arbitragem.

Na súmula da partida, o árbitro Hermínio Henrique Daldem relatou que a equipe de arbitragem foi ofendida pelo presidente do Tigre, Claudio Bonaldo; pelo vice-presidente, Gilson Bonaldo; assim como pelo gerente de futebol da equipe, Brenno Presotto. Na nota, o clube alegou que houve desrespeito e arrogância por parte da arbitragem.

Saídas

Em relação ao elenco, nesta segunda-feira o Rio Branco informou que o lateral-direito Daniel Santos e o meio-campista Roberto Henrique não fazem mais parte do grupo alvinegro. Roberto fez quatro jogos pelo Tigre, todos vindo do banco de reservas, enquanto Daniel sequer entrou em campo.

