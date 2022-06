Rio Branco entra em campo para confirmar vaga à próxima fase da Bezinha

Se o Paulista não vencer a Itapirense, o Tigre avança até mesmo com uma derrota contra o União São João

O Rio Branco enfrenta na tarde deste sábado, às 15h, a equipe do União São João, de Araras, no estádio Décio Vitta, em Americana, em partida válida pela décima e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Uma vitória simples classifica o Tigre para a próxima etapa da competição estadual. O Tigre tem 16 pontos e só pode ser alcançado pelo Paulista, que recebe no mesmo dia e hora a Itapirense, que é líder do Grupo 4 e já está classificada. Se o time de Jundiaí não ganhar, o Rio Branco estará classificado mesmo em caso de derrota.

Técnico Paulinho McLaren tem seu segundo jogo no comando do Tigre – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

O adversário deste sábado é o lanterna da chave, não venceu nenhuma vez na Bezinha deste ano e tem apenas um ponto conquistado em nove jogos, o que deixa a equipe americanense muito perto da vaga.

A equipe do técnico Paulo McLaren vem de uma boa vitória sobre o Amparo, fora de casa, por 2 a 1, que praticamente tirou o adversário da briga pela classificação.

A próxima etapa da Bezinha será formada por mais quatro grupos de quatro times cada e, se o Tigre seguir adiante com uma vitória, estará no Grupo 8, ao lado de Grêmio Prudente, Mauá Futebol ou Colorado Caieiras e, por fim, o terceiro melhor terceiro colocado da primeira fase, que hoje seria o time do XV de Jaú.