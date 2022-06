Rio Branco entra em campo diante do Paulista, em Jundiaí

Tigre terá o desfalque do goleiro Nayan em partida que pode lhe render a liderança do Grupo 4

O Rio Branco entra em campo na tarde deste sábado, a partir das 15h, para enfrentar o time do Paulista, no Estádio Dr. Jayme Pinheiro de Ulhoa Cintra, em Jundiaí. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

O Tigre está na segunda colocação do Grupo 4 da competição estadual, com 13 pontos, um a menos que a líder Itapirense, que tem 14 e enfrenta no mesmo dia e horário o Amparo, em Itapira.

Ao LIBERAL, o técnico Betão Alcântara comentou sobre a preparação da equipe e disse que espera encontrar dificuldades em Jundiaí.

“Dentro daquilo que nós temos planejado a cada semana, foi bastante proveitoso o trabalho, os jogadores cada vez mais comprometidos com o objetivo de buscar pontos a cada jogo. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, contra uma equipe tradicional”, enfatizou.

Para o duelo de hoje, o Rio Branco terá o desfalque do goleiro Nayan, destaque da equipe nesta Bezinha, que está suspenso. “Nós temos um desfalque, o Nayan tomou o terceiro cartão amarelo e Wellisson vai estrear no campeonato, é um goleiro que inspira confiança também, que se prepara bastante”, finalizou Betão.

TRANSMISSÃO

O canal Encardidos F.C transmite do duelo na Rádio Clube (AM 580) e também em vídeos com Alex Ferreira e Ricardo Suzigan, o “Zigan”, narrando e comentando os lances no Facebook do LIBERAL e também no canal da dupla no YouTube.