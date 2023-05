Rio Branco enfrenta o Paulista para engatar sequência de vitórias na Bezinha

Após conquistar sua primeira vitória na rodada passada, o Rio Branco busca manter o bom momento no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Neste sábado, o Tigre entra em campo às 15h, para enfrentar o Paulista, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. A partida é válida pela sexta rodada da competição e terá transmissão da Rádio Clube (AM 580).

O Rio Branco chega motivado após vencer o Amparo por 1 a 0, no último fim de semana. Este foi o primeiro triunfo da equipe americanense na Bezinha deste ano. Antes, o time tinha quatro empates consecutivos.

Jair volta ao time titular do Rio Branco para esta partida – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Tigre inicia a rodada na terceira posição do Grupo 4, com sete pontos ganhos. Em caso de vitória, se consolida no grupo que se classifica à próxima fase e pode até assumir a liderança, a depender dos resultados de Ska Brasil e União Barbarense.

Por outro lado, o Paulista vive momento conturbado dentro do campeonato estadual. A equipe de Jundiaí vem de empate sem gols, fora de casa, contra o União Barbarense, e não vence há dois jogos. Com seis pontos, o Galo do Japi ocupa o quinto lugar da chave, fora da zona de classificação.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para o duelo deste sábado, o Rio Branco terá três ausências certas. O zagueiro João Cubas, expulso na última partida, e o meio-campista Vitinho, que recebeu o terceiro amarelo, estão suspensos. Além deles, o zagueiro Igor Salatiel ainda se recupera de uma lesão no joelho sofrida na primeira rodada, justamente contra o Paulista.

Para o lugar de Cubas, as opções são Fernando Brito, que ainda não jogou pelo Tigre, e Jorge, que entrou contra o Amparo, após a expulsão. Já no meio, Jair deve retornar ao time titular e jogar ao lado de Léo Alves e Anderson Brito. O ataque, por fim, deve ser mantido.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A partida marca o início do segundo turno da primeira fase da Bezinha. A campanha realizada até o momento tem agradado ao técnico Marcus Paulo Grippi.

“A avaliação é boa, porque o time vem entregando aquilo que a gente tem pedido. O resultado, é logico que queríamos contar com as vitórias, mas jogo abaixo realmente só um. Então estou feliz com o que eles vêm me entregando em campo a respeito do posicionamento tático e parte física”, disse à Rádio Clube.

Apesar de estar satisfeito com o rendimento de sua equipe, Grippi planeja uma partida dura. “Mais um jogo difícil, como todos. É um grupo muito disputado, o resultado em Ska Brasil e Colorado Caieiras (vitória por 2 a 0 do Colorado) mostra a competitividade do grupo. A gente vai bem preparado para tentar trazer a vitória”, completou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.