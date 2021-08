Rio Branco enfrenta o Mogi Mirim em busca da segunda vitória na Bezinha

Após ter feito a lição de casa na estreia, o Rio Branco irá atrás de sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, nesta quarta-feira (25). A equipe entra em campo às 15 horas, diante do Mogi Mirim, na cidade do adversário.

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio São-Carlense na primeira rodada, em Americana, o Tigre largou na liderança do Grupo 3, com três pontos.

Bira Arruda deve manter a escalação inicial da partida passada – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O Mogi, por outro lado, está em sexto e último lugar. O time iniciou a competição com uma derrota por 1 a 0 para o São Carlos, fora de casa.

“Esse jogo contra o Mogi não vai ser fácil. Vai ser na casa deles. Eles estão vindo de uma derrota. Então, provavelmente, é um time que vai propor jogo. É um time que tem uma intensidade na sua organização ofensiva muito boa”, disse Bira Arruda, técnico do Rio Branco.

Para esse jogo contra o Sapo, o treinador deve manter a escalação inicial da partida passada. “Nós estamos preparados. Treinamos, fizemos ajustes e vamos lá para buscar mais três pontos e dar sequência ao objetivo, que é o acesso”, afirmou.

O comandante só não poderá contar com o lateral-esquerdo Leandro Guizi e o volante Cristiano, que se recuperam de contusão desde a pré-temporada e devem ficar à disposição na próxima semana.

Nesta quarta, também a partir das 15 horas, haverá os outros dois confrontos válidos pelo Grupo 3. O Grêmio São-Carlense enfrenta o Independente em São Carlos, enquanto a Itapirense recebe o São Carlos, em Itapira.

O São Carlos é o vice-líder da chave, com os mesmos três pontos do Tigre. Itapirense e Independente estão logo a baixo, na terceira e na quarta colocação, cada um com um ponto. O Grêmio São-Carlense, por sua vez, aparece na quinta posição, com nenhum ponto, acima do lanterna Mogi Mirim.

Os três primeiros de cada grupo e o melhor quarto colocado no geral avançam para as oitavas de final.

FICHA TÉCNICA

MOGI MIRIM

Alemão; Sorriso, Maycom, Danilo e Lucas Gama; Bolt, Pedro, Erick; Carlos Muribeca, Willian e João Paulo. Técnico: André Alves.

RIO BRANCO

Felipe Ramos; Pimentel, Léo Cruz, Casão e Bruno Franco; Crepaldi, Nicola e Luis Antonio; Thiago, Rodrigo Pelé e Agnaldo. Técnico: Bira Arruda.

ÁRBITRO: Leonardo de Jesus Sampaio.

LOCAL: Estádio Vail Chaves, às 15 horas, em Mogi Mirim (SP).

TRANSMISSÃO: Rádio Clube (AM 580).