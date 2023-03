Rio Branco enfrenta o Guarani em jogo-treino neste sábado

O Rio Branco fará seu terceiro jogo-treino de preparação para o Campeonato Paulista Sub-23, a Bezinha. Neste sábado (1º), o clube enfrenta o time principal do Guarani, às 9h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Marcus Paulo Grippi será o técnico do Rio Branco na Bezinha – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Esta será a primeira partida preparatória contra uma equipe profissional. Antes, o Tigre havia enfrentado os times Sub-20 de Capivariano e Internacional de Limeira. A atividade contra o time de Capivari não teve o placar divulgado, enquanto contra a Inter houve empate em 1 a 1.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Neste ano, o time será comandado pelo técnico Marcus Paulo Grippi. Até o momento, o clube confirmou apenas o goleiro João Lazzari e o atacante Nelson Borges para a disputa da temporada.

A estreia do Rio Branco na Bezinha será no dia 22 de abril, contra o Paulista de Jundiaí, no estádio Décio Vitta. Na competição, a equipe de Americana está no grupo 4, ao lado de Amparo, Colorado Caieiras, Paulista de Jundiaí, Ska Brasil e União Barbarense.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.