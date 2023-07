Rio Branco enfrenta Fernandópolis para encaminhar classificação na Bezinha

Após conquistar a primeira vitória na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o Rio Branco volta a campo neste sábado, às 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana, para outro jogo decisivo contra o Fernandópolis.

A equipe alvinegra vem de vitória por 2 a 0 contra o mesmo adversário no sábado passado, fora de casa, no estádio Cláudio Rodante. O resultado foi considerado fundamental para as pretensões do Tigre, já que o adversário é visto como concorrente direto na disputa pelas duas primeiras colocações ou, pelo menos, para ficar entre os quatro melhores terceiros desta fase.

Carlos Iury é um dos destaques do Tigre na Bezinha – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Nós procuramos observar no que deixamos o adversário mais à vontade e corrigimos nesta semana. Trabalhamos também novas estratégias para que a gente possa surpreender. O objetivo é continuar nesta crescente, com um equilíbrio bom e terminar com as oscilações que temos apresentado nos últimos jogos”, apontou o técnico Valmir Israel.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para o jogo de hoje, o comandante do Rio Branco terá o desfalque do lateral Otávio, que segue em recuperação de uma lesão na região do tornozelo. Por sua vez, o meia-atacante titular Nicolas sentiu um desconforto no adutor da coxa direita e é dúvida. Caso a ausência se confirme, duas opções estão sendo estudadas: a entrada de Guilherme Marques na função de armador ou a escolha por Gabriel Luna como primeiro volante, ao lado de Léo Alves, e assim Jair jogaria mais adiantado.

“É uma dúvida que a gente tem, mas temos peças de qualidade para substituir o Nicolas à altura. Obviamente, com características diferentes”, disse Valmir.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O Rio Branco ocupa a segunda posição no Grupo 12 da segunda fase da Segundona. Uma vitória contra o Fernandópolis aliada a um triunfo do Grêmio São-Carlense contra o Jabaquara no domingo, às 10h, em Santos, deixaria o Tigre a apenas um empate da classificação na próxima quarta-feira, em casa.

A Águia venceu apenas uma vez nesta segunda fase: na estreia, contra o Jabaquara, por 1 a 0. A equipe passa por uma crise financeira e teve mudanças na comissão técnica. Atualmente, o time é comandado por Abrahão Júnior, o preparador físico.

HISTÓRICO

Este será o oitavo confronto entre Rio Branco e Fernandópolis na história. A vantagem no retrospecto é alvinegra: são quatro vitórias a três. O único triunfo da Águia no estádio Décio Vitta aconteceu em 20 de abril de 1980, por 2 a 1.

O Tigre também enfrenta o desempenho ruim em casa. Nos últimos 10 jogos, foram duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Neste ano, apenas o Amparo foi derrotado pelo Rio Branco, por 3 a 2, na última rodada da primeira fase.

*Colaborou Gustavo Tomazeli.