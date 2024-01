Rio Branco enfrenta equipe profissional do Palmeiras em jogo-treino nesta quinta

Teste será realizado na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo, com portões fechados; equipes se preparam para o estadual

Tigre se prepara para enfrentar o Palmeiras em jogo-treino - Foto: Rio Branco_Divulgação

O Rio Branco fará um jogo-treino nesta quinta-feira (11), às 10h, contra a equipe profissional do Palmeiras, que se prepara para a disputa do Campeonato Paulista da Série A1, o Paulistão.

O teste será realizado na Academia de Futebol do Alviverde, em São Paulo, com portões fechados para torcida e imprensa. De acordo com o que o LIBERAL apurou, a tendência é que a atividade seja dividida em três tempos de 30 minutos.

“Sem dúvidas, é um jogo-treino de suma importância para nós. Uma equipe extremamente qualificada, como estamos enfrentando em todos os jogos-treino, cada uma com suas características. Mas o Palmeiras é uma equipe que vai gerar muita dificuldade e eu espero que a gente faça o mesmo”, comentou Valmir Israel, técnico do Rio Branco.

“Nesta fase da preparação, é muito importante para ver o nível que estamos, o que podemos melhorar, o que temos de evoluir e aprimorar para deixar tudo pronto para a estreia”, completou.

Esse será o terceiro jogo-treino do Tigre na preparação para o Campeonato Paulista da Série A4. Antes, enfrentou São José e Velo Clube, com empate em 0 a 0 e derrota por 1 a 0, respectivamente. Os dois testes aconteceram no estádio Décio Vitta.

O Alvinegro americanense também tem outros dois testes agendados: um contra a Ponte Preta, no dia 13, e outro contra o Independente de Limeira, no dia 17.

A estreia no estadual está marcada para 27 de janeiro, às 16h, contra o Penapolense, fora de casa. Em Americana, a primeira partida será em 3 de fevereiro, às 15h, contra o Vocem de Assis.

Rio Branco volta a enfrentar equipe principal de um dos quatro grandes de São Paulo

Segundo levantamento do pesquisador e jornalista Claudio Giória, depois de quase 14 anos o Tigre voltará a enfrentar uma equipe principal de um dos quatro grandes do Estado de São Paulo — Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos —, considerando jogos oficiais e não oficiais.

A última vez foi em 24 de março de 2010, pelo Paulistão, quando o adversário foi justamente o Verdão. A partida terminou empatada em 2 a 2 e aconteceu na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, com mando do Rio Branco, já que o estádio Décio Vitta estava interditado para reformas e obras de ampliação.

Desde então, entre compromissos oficiais, o Rio Branco jogou duas vezes contra o time B do Palmeiras na Série A2 de 2011, com uma vitória e uma derrota, e duas vezes o São Paulo na Copa Paulista de 2017, que colocou a equipe Sub-23 para disputar o torneio — também com uma vitória e uma derrota.

Entre jogos-treino, portanto confrontos não oficiais, o Tigre enfrentou duas vezes o Sub-20 do Palmeiras, sendo que venceu em 2015 e perdeu em 2021, e foi derrotado pelo Corinthians Sub-20 em 2021.

Na história, considerando apenas jogos oficiais, Rio Branco e Palmeiras se enfrentaram 30 vezes com três vitórias da equipe americanense, 11 empates e 16 triunfos do time paulistano. O jogo-treino desta quinta não entrará para esta estatística.