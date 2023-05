Rio Branco encerra 1º turno da Bezinha como time com mais expulsões

O Rio Branco encerrou o primeiro turno da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, sendo a equipe que mais recebeu cartões vermelhos. Com cinco expulsões envolvendo jogadores e membros da comissão técnica, o Tigre lidera a indesejável estatística de forma isolada.

Das cinco advertências, três foram para jogadores de linha. A expulsão mais recente foi no último jogo, na vitória por 1 a 0 contra o Amparo, com o zagueiro João Cubas. Além dele, o volante Léo Alves (contra Paulista) e o meia Anderson Brito (contra Ska Brasil) receberam cartão vermelho. Cubas e Brito foram expulsos de forma direta, sem receber amarelo antes.

Técnico Marcus Paulo Grippi acha que algumas expulsões foram injustas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Na comissão técnica, o auxiliar Andrezão e o treinador de goleiros Fábio Guedes foram expulsos contra o Ska Brasil, durante comemoração do gol rio-branquense. Na avaliação do treinador Marcus Paulo Grippi, a arbitragem tem exagerado nas marcações de campo.

“Eu acho que justa só a do Léo, no primeiro jogo. A do Brito eu não achei que era para expulsão e a do Cubas, agora, também achei que não. Teve um lance bem parecido contra o União Barbarense e que não teve o mesmo peso”, analisou o treinador. Atrás do Tigre, aparecem Batatais e ECUS, com quatro expulsões cada.

Apesar de liderar a estatística de cartões vermelhos, o Rio Branco está na média no índice em relação aos cartões amarelos. A equipe de Americana recebeu 15 advertências, enquanto a média do campeonato é 14,2 amarelos por time. Independente de Limeira e Flamengo de Guarulhos lideram com 25 cartões cada.

Mesmo finalizando três partidas com um jogador a menos, o Tigre segue invicto na Bezinha. Em cinco rodadas, foram quatro empates e uma vitória, o que deixa a equipe com 7 pontos e na terceira posição do Grupo 4. O próximo compromisso do Rio Branco na disputa estadual é neste sábado, às 15h, contra o Paulista de Jundiaí, fora de casa.

