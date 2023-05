Rio Branco encara Ska Brasil em confronto inédito neste sábado, pela Bezinha

Partida ocorre no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba

O Rio Branco terá um confronto inédito neste sábado. Às 15h, o clube enfrenta o Ska Brasil pela primeira vez na história, em jogo da 3ª rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. A partida ocorre no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, e terá transmissão da Rádio Clube (AM 580).

O Tigre chega pressionado para obter sua primeira vitória na competição. Até o momento, a equipe empatou contra Paulista de Jundiaí e União Barbarense e conquistou dois dos seis pontos possíveis, ocupando a 5ª posição do Grupo 4. Por outro lado, o Ska Brasil inicia a terceira rodada na liderança da chave, com quatro pontos. Até o momento, a Águia Parnaibana venceu o Amparo e empatou com o Paulista.

Léo Alves volta após cumprir suspensão – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Para o duelo deste sábado, o Rio Branco terá o retorno do volante Léo Alves, que cumpriu suspensão no dérbi e pode reaparecer na equipe titular. O zagueiro Igor Salatiel, lesionado, ainda é dúvida para a partida. Caso ainda não possa jogar, o substituto continuará sendo Rodolfo Moisés.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Diferentemente dos demais adversários do Tigre na primeira fase da Bezinha, o Ska Brasil joga em um estádio que possui gramado sintético. A grama diferente faz com que o jogo seja mais rápido e exija mais dos atletas fisicamente. O técnico Marcus Paulo Grippi disse que a equipe trabalhou para corrigir os erros ofensivos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“A gente corrigiu os erros do jogo passado, a situação de caprichar mais no último passe. Tentamos um campo para treinar [com grama] sintética e não conseguimos, mas acredito que a gente esteja preparado para fazer um bom jogo”, disse à Rádio Clube.

O volante Jair, que tem sido capitão do time na ausência de Salatiel, acredita que a chave está na rápida adaptação ao campo. “A gente procura dar o nosso melhor, independentemente de quem vamos enfrentar, tentando impor nosso estilo de jogo. Quanto ao gramado sintético, temos que procurar nos adaptar o mais rápido possível às condições”, explicou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.