Rio Branco encara a Itapirense em busca da 2ª vitória no Paulista Sub-20

Em busca da segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista Sub-20, o Rio Branco entra em campo nesta quinta-feira (12), quando enfrenta a Itapirense. As equipes medem forças a partir das 15h, no Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira, em Itapira.

Válido pela segunda rodada, o jogo será transmitido ao vivo na internet, por meio do site elevensports.com.

A exemplo do Tigre, a Itapirense também venceu na abertura do campeonato. A equipe bateu o Brasilis por 3 a 0 fora de casa, em Águas de Lindoia. O Rio Branco, por sua vez, goleou o Amparo por 4 a 1 no estádio Décio Vitta, em Americana.

Equipe americanense vem de goleada por 4 a 1 sobre o Amparo – Foto: @edu.carmimfotografia

Os dois adversários estão no Grupo 4, liderado pela Ponte Preta, que derrotou o Jaguariúna por 4 a 0 na primeira rodada, em Itapira.

Ao todo, existem nove grupos, cada um com seis times. Os três primeiros de cada chave e os cinco melhores quartos colocados avançam para a segunda fase.

Profissional

Paralelamente, o elenco principal do Rio Branco segue sua preparação para o início do Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha.

O próximo teste da equipe está marcado para este sábado, quando haverá um jogo-treino contra o XV de Piracicaba, às 10 horas, no DV.

Nesta quarta, em treino coletivo, o técnico do Tigre, Bira Arruda, trabalhou com a seguinte escalação: Felipe Ramos; Pimentel, Léo Cruz, Casão e Bruno Franco; Crepaldi, Nicola e Luis Antonio; Thiago, Rodrigo Guimarães e Agnaldo.

Rodrigo é a única novidade em comparação ao último jogo-treino, quando o Rio Branco empatou sem gols com o Paulista de Jundiaí. Ele entrou no lugar do centroavante Souza.