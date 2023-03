Rio Branco empata jogo-treino contra Sub-20 da Inter de Limeira

O Rio Branco realizou nesta sexta-feira (24) um jogo-treino contra a equipe Sub-20 da Internacional de Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão. A atividade, dividida em um tempo de 40 minutos e dois de 25 cada, terminou empatada em 1 a 1. O duelo faz parte da preparação do Tigre para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Jogo-treino foi disputado em Limeira – Foto: Alex Ferreira / Rio Branco

O goleiro João Lazzari e o atacante Nelson Borges, que já estão contratados para a disputa da Bezinha, estiveram na partida. Para o técnico Marcus Paulo Grippi, o duelo foi importante para que todos pudessem ter a chance de jogar.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Semana bem pesada de treinamento, entramos na parte de força, faz parte da nossa programação, os jogadores responderam bem, importante pra dar rodagem para todos”, afirmou.

Este foi o segundo jogo-treino do clube neste período de pré-temporada. No início do mês, o Tigre enfrentou a equipe Sub-20 do Capivariano, mas o resultado final não foi divulgado de forma oficial pelo clube.

A diretoria ainda prevê outros jogos-treinos antes do início da Bezinha. O Rio Branco estreia no dia 22 de abril, em casa, contra o Paulista de Jundiaí.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.