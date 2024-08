Rio Branco empata em casa e precisará secar adversário por classificação

Rio Branco não conseguiu abrir o placar e precisa torcer contra o Capivariano na próxima rodada - Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Jogando em casa, o Rio Branco empatou em 0 a 0 com o São Bento, de Sorocaba, na tarde deste sábado (10), no Estádio Décio Vitta, em Americana. O Tigre precisava de uma vitória para se classificar para próxima fase da Copa Paulista, mas esbarrou na defesa do São Bento, que com o empate, já está classificado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Precisando de um resultado positivo, a equipe de Americana pouco atacou no primeiro tempo e, com um meio campo apagado, não conseguiu levar perigo à área do time adversário. Na primeira etapa, o melhor lance ficou por conta do São Bento em uma cobrança de falta nos minutos finais que parou na barreira.

Para volta do segundo tempo, o técnico Leandro Mehlich mexeu na equipe em busca da vitória e, apesar de conseguir chegar ao ataque em poucas oportunidades, não conseguiu abrir o placar.

Já o São Bento, que com o empate já está garantido na próxima fase, segurou a bola e enrolou o jogo máximo que pode, também sem apresentar muito perigo à meta do Tigre. Em um dos poucos ataques, a equipe ainda conseguiu marcar um gol em lance de escanteio, mas foi invalidado por impedimento.

Rio branco e São Bento empataram em 0 a 0 – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Rio branco e São Bento empataram em 0 a 0 – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Rio branco e São Bento empataram em 0 a 0 – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Rio branco e São Bento empataram em 0 a 0 – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Rio branco e São Bento empataram em 0 a 0 – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Rio branco e São Bento empataram em 0 a 0 – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Rio branco e São Bento empataram em 0 a 0 – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Rio branco e São Bento empataram em 0 a 0 – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Rio branco e São Bento empataram em 0 a 0 – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Rio branco e São Bento empataram em 0 a 0 – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Rio branco e São Bento empataram em 0 a 0 – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Rio branco e São Bento empataram em 0 a 0 – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Com o empate, o Rio Branco chega a 9 pontos na terceira posição do Grupo 4 e agora precisa torcer contra o Capivariano, que tem 7, mas joga na próxima semana e pode ultrapassar o Tigre em caso de vitória.