Rio Branco empata em casa com o Vocem e está eliminado da Bezinha

A participação do Rio Branco no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, conhecido como Bezinha, terminou neste domingo (10), com o empate do Tigre contra o Vocem por 1 a 1, no estádio Décio Vitta, em Americana, nas quartas de final da competição. No jogo de ida, em Assis, o adversário havia vencido por 3 a 0.

Rio Branco e Vocem empataram em 1 a 1 neste domingo – Foto: Reprodução / Eleven Sports

O time visitante soube administrar a ampla vantagem obtida na primeira partida, na última quarta-feira (6), mas mesmo assim conseguiu sair na frente em Americana, com gol de Caíque, aos 37 minutos da primeira etapa.

Precisando de quatro gols para avançar às semifinais, o Tigre só conseguiu empatar no final da partida, aos 41 minutos do segundo tempo, em gol contra de Klaidher, quando já não havia tempo para uma grande reação.

Com a classificação, o Vocem agora enfrenta a Matonense nas semifinais, em datas e horários ainda não informados pela FPF (Federação Paulista de Futebol). A outra semifinal será entre União Suzano e Grêmio Prudente.

Os dois finalistas da Bezinha garantem acesso para o Campeonato Paulista da Série A3 de 2022.