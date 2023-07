Rio Branco empata com São-Carlense fora de casa se classifica na Bezinha

Tigre ficou no 1 a 1 neste sábado e garantiu a vaga; equipe estará no Grupo 14 na próxima fase da disputa

O Rio Branco está classificado para a terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde deste sábado (22), o Tigre empatou com o Grêmio São-Carlense por 1 a 1, no estádio Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos, e carimbou a vaga para a próxima fase, eliminando qualquer chance de rebaixamento.

Para avançar, a equipe poderia perder por até um gol de diferença para não depender de nenhum outro resultado. O início de jogo foi morno, com as duas equipes se contentando com o empate, haja vista que o São-Carlense já era o líder isolado do Grupo 12.

Tigre conseguiu um empate fora de casa e avançou em segundo no grupo – Foto: Fernando Zanderin Junior

Apesar disso, a equipe da casa conseguiu criar chances de gol pelo lado direito do ataque e parou em diversas defesas de João Lazzari, que foi o melhor jogador em campo. Aos 24 minutos da primeira etapa, João Cubas dominou a bola de braço dentro da área e cometeu pênalti. Na cobrança, Zé Vitor abriu o marcador para o São-Carlense.

Na segunda etapa, o técnico Valmir Israel mexeu na equipe e colocou Einstein, Luigi e Vinícius Almeida. As substituições melhoraram a equipe, que passou a levar mais perigo. Aos 29 minutos, Gabriel Argentino cobrou escanteio do lado esquerdo e encontrou Almeida, que subiu entre os zagueiros e cabeceou para o fundo das redes, colocando números finais ao placar.

O São-Carlense ainda chegou com perigo em outras oportunidades, mas mais uma vez João Lazzari fez boas defesas e salvou a equipe do Tigre. Com este resultado, o Rio Branco chegou a nove pontos e garantiu a segunda colocação do grupo. São-Carlense ficou em primeiro, com doze, enquanto o Jabaquara, com oito, ficou em terceiro e se classificou por índice técnico.

Na terceira fase, o Rio Branco estará no Grupo 14, ao lado de Penapolense, Jabaquara e Catanduva. Avançam para as quartas de final os dois melhores de cada grupo. A estreia será já no próximo fim de semana, com tabela a ser definida pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

