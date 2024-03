Rio Branco empata com o Joseense e vai brigar por classificação na última rodada

Jogo foi realizado na tarde deste sábado - Foto: Joisel R. do Amaral

O Rio Branco ficou no empate em 1 a 1, na tarde deste sábado (23), diante do Joseense, na cidade de Guaratinguetá, pelo Campeonato Paulista da Série A4, e perdeu a chance de se classificar antecipadamente às quartas de final. O Tigre precisará buscar a vaga na última rodada.

O time americanense abriu o placar com Pedro Aprigio, que foi escalado como titular, aos 17 minutos do segundo tempo. Dois minutos depois, em uma falha de marcação, o time de São José empatou com Dioran, de cabeça.

Com esse resultado, o Rio Branco soma 22 pontos e segue em sexto lugar, mas poderá ser ultrapassado pelo Vocem, que joga na manhã deste domingo em Assis, diante do Osasco Audax.

Apesar de precisar da vitória para conseguir a classificação de forma antecipada, o técnico Raphael Pereira resolveu mudar o time e deixou no banco de reservas jogadores considerados titulares.

Guilherme Gusso começou na vaga de Brain, Paim substituiu Ricardo, enquanto Bruninho entrou no lugar de Felipe Muranga e Aprigio ganhou a vaga de Bismark.

Mesmo com time modificado, o Rio Branco conseguiu criar as melhores chances, mas errou nas finalizações. Com 11 minutos de jogo, o volume de futebol do Tigre era muito superior ao adversário. Aos 12 minutos, Aprigio recebeu livre, mas chutou em cima do goleiro Rodrigo Barreto.

Dez minutos depois, Aprigio perdeu outra grande chance. Gustavo fez boa jogada pelo lado esquerdo e passou por dois marcadores. A bola sobrou para o atacante do Rio Branco, que outra vez bateu em cima do goleiro. No final do primeiro tempo, Gustavo sentiu uma contusão na coxa e teve de ser substituído por Nicolas.

O que mais chamou a atenção, na segunda etapa, é que aos 20 minutos Nicolas, que havia entrado, foi substituído por Luan. O segundo tempo foi um jogo fraco tecnicamente e dois goleiros eram apenas espectadores. Em boa jogada de Vitinho, aos 17 minutos saiu o gol do Rio Branco. Ele tocou para Aprigio, que dessa vez não desperdiçou e chutou rasteiro debaixo das pernas do goleiro.

A comemoração não durou nem dois minutos. Em boa jogada pela esquerda, Rodriguinho cruzou e Diuoran, livre de marcação, empatou de cabeça.

Depois disso, o treinador do Rio Branco tentou consertar os erros da escalação e colocou Felipe Muranga em campo. O Tigre ganhou em volume de jogo e acertou a trave do Joseense em duas oportunidades. A primeira foi com Vitinho, em chute forte de fora de área, e a outra com Muranga pelo lado direito.

O Rio Branco encerra sua participação nesta fase no próximo sábado contra o Independente no Décio Vitta, às 15h, e precisa de uma vitória para ficar entre os oito classificados.