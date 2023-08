Rio Branco e União jogam em casa neste sábado, às 15h

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou, nesta segunda-feira, a tabela com as datas e horários dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Rio Branco e União Barbarense, que seguem vivos na competição, iniciam a fase mata-mata jogando em casa contra Taquaritinga e Grêmio São-Carlense, respectivamente.

O Tigre chega às quartas após uma classificação definida como o “Milagre de Penápolis”. A equipe precisava de um empate para avançar, levou um gol aos 49 minutos do segundo tempo e conseguiu igualdade aos 58, em jogo de briga e expulsões. A equipe terminou a terceira fase sendo vice-líder do Grupo 14, com oito pontos ganhos. Em primeiro lugar ficou o Catanduva, com 12 pontos.

Valmir Israel, técnico do Rio Branco, entende que time cresceu na competição – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A partida de ida será neste sábado, às 15 horas, no Estádio Décio Vitta, em Americana. Já o duelo de volta será no outro sábado, dia 2 de setembro, no mesmo horário, em Taquaritinga. O técnico do Rio Branco, Valmir Israel, comandou o adversário em 2022 e entende que será um duelo difícil, mas vê o crescimento de sua equipe nos últimos confrontos.

“Nossa equipe cresceu e amadureceu. A competição exige muito porque todos querem o mesmo objetivo. Temos que fazer prevalecer o fator casa, fazer um grande jogo, para que a segunda partida a gente possa jogar com um pouco mais de tranquilidade”, disse ao LIBERAL.

Já o União Barbarense chega ao mata-mata após uma terceira fase sólida, na qual foi líder do Grupo 15 com dez pontos, seguido do Grêmio São-Carlense, com sete. Na fase anterior o Leão enfrentou o mesmo adversário duas vezes, com uma vitória por 1 a 0 e um empate sem gols.

A partida de ida será neste sábado, às 15 horas, no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara. A volta também será sábado, dia 2 de setembro, às 15 horas, em São Carlos.

