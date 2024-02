Rio Branco e União iniciam venda de ingressos para estreias em casa na Série A4

Tigre disponibiliza oito pontos de venda e ingressos do União podem ser adquiridos somente na portaria do clube; confira os preços

Estádio Décio Vitta, em Americana - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Teve início nesta quarta-feira (31) a venda de ingressos para as estreias em casa de Rio Branco e União Barbarense no Campeonato Paulista da Série A4. O Tigre receberá o Vocem de Assis no sábado, às 15h, no Décio Vitta. Já o Leão da 13 enfrentará o XV de Jaú no mesmo dia e horário, no Antonio Lins Ribeiro Guimarães.

O Rio Branco disponibilizou oito pontos de venda em horário comercial: Décio Vitta, Sede Náutica, Paraná Supermercados (Nova Americana), Colégio Ilimit, Pastelaria do Chico (Mercadão), Bar do Bob (Jardim São Paulo), Loja Z Sport e Mercearia do Queiroz (Vila Medon). Também é possível comprar por meio de um site especializado em vendas de tickets.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os valores são R$ 30 inteira e R$ 15 meia para as arquibancadas e R$ 40 inteira e R$ 20 meia para as cativas. Sócios da Sede Náutica, estudantes com carteirinha, idosos acima de 60 anos, acompanhantes de pessoas com deficiência, professores e servidores públicos, e autistas têm direito à meia.

Por sua vez, a venda física do União acontece somente na portaria do clube, na Rua dos Girassóis, no Jardim Panambi. Os horários de funcionamento são das 13h30 às 18h nesta quinta (1º), das 8h às 18h na sexta (2) e das 8h às 12h no sábado (3).

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Para comprar, o torcedor terá de desembolsar R$ 40 inteira ou R$ 20 meia para as arquibancadas e R$ 60 inteira ou R$ 30 meia para as cativas. Também é possível adquirir os ingressos de forma online.

Por lei, pessoas com deficiência, autistas e crianças até 12 anos são isentas do valor do ingresso.