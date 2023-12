Rio Branco e União conhecem tabela definitiva da Série A4

Dérbi 103 está marcado para o dia 6 de março, no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, às 19h30 - Foto: Valter Guarnieri

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou, nesta sexta-feira (29), a tabela definitiva do Campeonato Paulista da Série A4, que contará com as participações de Rio Branco e União Barbarense.

O Tigre estreia no torneio em 27 de janeiro, sábado, às 16h, contra o Penapolense, fora de casa. No mesmo dia, às 15h, o Leão da 13 inicia a sua campanha contra América de São José do Rio Preto, também fora de casa.

Nas partidas em casa aos sábados, ambos escolheram jogar às 15h. Por sua vez, nas quartas-feiras, o Rio Branco optou por colocar seus jogos às 15h, enquanto o União indicou às 19h30 uma vez que conta com iluminação no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães.

O dérbi 103, marcado para 6 de março, quarta, em Santa Bárbara d’Oeste, será realizado às 19h30.

A exceção será a última rodada da primeira fase, agendada para 30 de março, quando todas as partidas acontecerão às 15h. O Tigre enfrenta o Independente de Limeira no Décio Vitta e o Leão recebe o Jabaquara.

Os oito melhores se classificam ao mata-mata, no qual apenas os dois finalistas conquistam o acesso à Série A3 de 2025.