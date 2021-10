Rio Branco e União Barbarense vencem e seguem vivos no Paulista Sub-17

Rio Branco e União Barbarense venceram seus jogos no último sábado (16), no Campeonato Paulista Sub-17, e seguem vivos na competição. O Tigre bateu o Salto por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Leão da 13 derrotou o Guarani por 2 a 1, em Santa Bárbara d’Oeste.

As partidas foram válidas pela nona e penúltima rodada da primeira fase. Em caso de derrota, os dois rivais da RPT (Região do Polo Têxtil) estariam eliminados da competição.

Equipe barbarense comemora o triunfo sobre o Bugre – Foto: Divulgação / União Barbarense

Com os resultados, o União pulou do terceiro para o segundo lugar no Grupo 4, agora com 13 pontos, e o Rio Branco se manteve na quarta posição, com 11. Os dois primeiros de cada chave e os dois melhores terceiros colocados no geral avançam.

A primeira fase terminará com um dérbi entre o Tigre e o Leão, que vão entrar em campo em busca da classificação. O clássico será no próximo sábado, às 11 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana.

No caso do Rio Branco, só uma vitória o deixa com chances de ir para a próxima fase. Mesmo assim, a equipe dependerá de outros resultados. Quanto ao União, um triunfo garantirá o time na sequência do torneio. Um empate também pode ser suficiente, se os outros resultados colaborarem.

Neste sábado, o Tigre venceu com um gol de Adriano. Em Santa Bárbara, os gols do Leão foram marcados por Kauã e Cano.

No mesmo dia e nos mesmos locais, os times também jogaram pelo Estadual Sub-15, no qual já estão desclassificados. O Rio Branco foi goleado por 6 a 0 pelo Salto e o União fez 3 a 0 contra o Guarani.