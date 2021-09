Rio Branco e União Barbarense perdem nos Estaduais Sub-15 e Sub-17

Flávio Donizete comanda a equipe sub-17, do Rio Branco - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

O Rio Branco e o União Barbarense sofreram duas derrotas cada nas categorias de base, na última terça-feira (7). Em duelos contra o Guarani, em Americana, o Tigre perdeu por 3 a 1 no Campeonato Paulista Sub-15 e por 2 a 0 no Sub-17. Em Santa Bárbara d’Oeste, o Leão da 13 foi superado duas vezes pelo Corinthians: 3 a 2 no Sub-15 e 7 a 0 no Sub-17.

Em nota, o União reclamou de um pênalti marcado pela arbitragem no Sub-15, a favor do Timão, quando o Leão vencia por 1 a 0. O camisa 10 do Corinthians, Luiz, converteu e deixou tudo igual, aos 46 minutos do primeiro tempo. “Pênalti muito duvidoso e contestado”, diz a diretoria unionista.

Com três rodadas passadas, a equipe barbarense ocupa a segunda posição do Grupo 4 nas duas categorias – tem quatro pontos no Sub-15 e seis no Sub-17. Na mesma chave, o Rio Branco aparece em sexto e último lugar no Sub-15, sem nenhum ponto, e em quarto no Sub-17, com três pontos.

Os dois rivais da região voltam a campo neste sábado. O Tigre recebe o Salto no estádio Décio Vitta, enquanto o União visita o Guarani em Campinas. Os adversários são os mesmos nas duas categorias. Os jogos do Sub-15 começam às 9 horas, duas horas antes das partidas válidas pelo Sub-17.

Sub-20

No Estadual Sub-20, o Rio Branco entra em campo nesta quinta, às 15 horas, quando visita o Amparo. O confronto vale pela sexta rodada. O Tigre está em quinto no Grupo 4, com quatro pontos.