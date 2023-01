Rio Branco e União Barbarense estão regularizados para jogar a Bezinha em 2023

Clubes participaram do pré-conselho da FPF e devem representar a região na 4ª divisão do Campeonato Paulista

Último jogo entre os dois times da região aconteceu em 2020 - Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Foi realizado na tarde desta segunda-feira (30) o pré-conselho do Campeonato Paulista Sub-23, 4ª divisão estadual que é popularmente chamada de Bezinha. Feita através de videoconferência, a reunião contou com a presença dos clubes que manifestaram interesse em participar da competição neste ano. Entre eles, estiveram o Rio Branco e o União Barbarense, que esteve inativo no futebol profissional nos últimos dois anos e retomará as atividades.

Dos 40 clubes que participaram do pré-conselho, 28 estão totalmente regularizados e aptos para jogar, incluindo a dupla da região, enquanto os demais ainda possuem pendências que devem ser resolvidas até sexta-feira (3). O Conselho Técnico, que irá definir o regulamento e todos os participantes do torneio acontecerá no dia 7 de fevereiro.

O Rio Branco, que disputa a Bezinha desde 2019, se movimenta desde dezembro para a competição. O clube contratou o gerente de futebol Brenno Pressotto e o técnico Marcus Paulo Grippi, além de ter realizado peneiras na última semana. Na temporada passada, o clube foi eliminado na segunda fase.

O União Barbarense, por sua vez, já havia manifestado interesse em retornar às atividades profissionais. Conforme adiantado pelo LIBERAL, o Leão da 13, através do diretor de futebol Clayton Vieira, afirmou que estava trabalhando para jogar em 2023. A última vez que o clube disputou a competição foi em 2020, quando caiu na primeira fase.

Outro clube da RPT (Região do Polo Têxtil) que se movimentava para disputar a Bezinha foi o Sumaré Atlético Clube, que não joga o campeonato desde 2014. Apesar do interesse manifestado pelo presidente Jaime Amancio da Silva, o clube não participou do pré-conselho e não deverá retomar as atividades profissionais neste ano.

A ideia da FPF (Federação Paulista de Futebol) é que, a partir de 2024, a quarta divisão do Estado tenha apenas 16 equipes, que seriam os 14 melhores times que não conquistarem o acesso em 2023, enquanto os demais seriam rebaixados para o quinto nível do Paulistão. *Estagiário sob supervisão de João Colosalle