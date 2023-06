Rio Branco e União Barbarense disputam segundo dérbi do ano neste sábado

Após empate sem gols no primeiro jogo, rivais se enfrentam no estádio Décio Vitta, em Americana, a partir das 15h

Rio Branco e União Barbarense se enfrentam na tarde deste sábado, a partir das 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana, em dérbi válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. A partida terá transmissão da Rádio Clube (AM 580).

Este é o segundo clássico entre os dois times na competição, sendo que o primeiro, em Santa Bárbara d’Oeste, pela segunda rodada do Estadual, terminou empatado em 0 a 0.

Primeiro clássico entre os dois times neste ano terminou empatado sem gols – Foto: Sanderson Barbarini

O time da casa quer os três pontos para se recuperar da derrota por 4 a 3 para o Paulista, na última rodada, que deixou a equipe na quarta posição do Grupo 4, com sete pontos. Se vencer, chega a dez e pode figurar na terceira colocação.

Do outro lado, o União está em alta após bater o Colorado Caieiras em casa, no último final de semana, por 3 a 1, ficando na vice-liderança da chave, com 11 pontos. A pontuação é a mesma do líder Ska Brasil, que leva vantagem no saldo de gols (5 contra 2). Uma vitória seguida de um tropeço do rival de Santana de Parnaíba deixaria o Leão da 13 na liderança do grupo.

Para o confronto, o técnico do Tigre, Marcus Paulo Grippi, terá a volta do zagueiro João Cubas, que cumpriu suspensão. Vitinho também ficou fora por conta de punição, mas ainda tem volta incerta, por conta de um procedimento médico na testa. Lesionado, o zagueiro Igor Salatiel segue fora de ação.

“Manter o foco até o final. Você deixa o jogo fácil a partir daquilo que você entrega. Você só está confortável depois que o juiz acaba o jogo”, comentou Grippi sobre a derrota para o Paulista, mas também alertando sobre os riscos contra o rival barbarense.

“Dérbi é outra atmosfera, às vezes a cabeça sai um pouco do lugar na parte de organização. É mais espírito que entra nesse jogo, mas é como falei, a gente precisa estar bem preparado, sabendo o que tem de errado e os pontos positivos”, completou o comandante do Rio Branco.

Do outro lado, o técnico Toninho Cobra elogiou a preparação do União Barbarense para o dérbi. “Uma semana forte de trabalho, preparação forte, pois nós sabemos da qualidade do nosso adversário, na casa deles vai dificultar ainda mais. Respeito pelo Rio Branco, porém, nós temos que chegar lá e fazer nosso trabalho”, destacou.

COLABORARAM GUSTAVO TOMAZELI E LUCAS ARDITO.