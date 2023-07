Rio Branco e São-Carlense empatam sem gols na estreia da segunda fase

Equipe de São Carlos levou perigo com Rian e Zé Vitor, que pararam em boas defesas de João Lazzari - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O Rio Branco estreou com empate na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde deste sábado (1), o Tigre empatou em 0 a 0 com o Grêmio São Carlense, em jogo disputado no estádio Décio Vitta, em Americana.

O primeiro tempo foi brigado no meio de campo, com as duas equipes passando a maior parte do tempo estudando o adversário, sem predomínio do Tigre ou do Lobo da Central. As melhores chances do time americanense foram com Carlos Iury e Cauari, ambas em jogadas de contra-ataque e que tiveram defesas do goleiro Murillo. Já a equipe de São Carlos levou perigo com Rian e Zé Vitor, que pararam em boas defesas de João Lazzari.

Já na segunda etapa, a equipe visitante foi melhor e conseguiu levar perigo em, ao menos, duas oportunidades. Uma foi com Chagas, que em cobrança de falta acertou o travessão; no rebote, Guilherme chutou por cima do gol e perdeu a principal chance do São-Carlense. O Rio Branco teve sua melhor chance com o estreante Denilson, que recebeu cruzamento de Luan Vitor e cabeceou rente à trave.

O outro jogo do Grupo 12 teve a vitória do Fernandópolis, em casa, por 1 a 0, contra o Jabaquara. Sendo assim, o Fernandópolis finaliza a rodada na primeira posição da chave, com três pontos, seguido de Rio Branco e São-Carlense com um cada, enquanto o Jabaquara é o lanterna sem pontuar.

Nesta fase, avançam os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros lugares. As equipes que não conseguirem se classificar estarão rebaixadas para a recém criada quinta divisão estadual.

Agora, o Tigre volta a campo na quarta-feira (5), às 15h, para enfrentar o Jabaquara. A partida, válida pela segunda rodada, será em Santos. Já o Grêmio São-Carlense, por outro lado, também joga na quarta, às 16h, contra o Fernandópolis, em São Carlos. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco