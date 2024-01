Rio Branco é derrotado pelo profissional do Palmeiras por 4 a 0 em jogo-treino

Jogo treino aconteceu na Academia de Futebol, em São Paulo - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Rio Branco realizou mais um jogo-treino de olho na Série A4 do Campeonato Paulista. Na manhã desta quinta-feira (11), o Tigre de Americana enfrentou a equipe profissional do Palmeiras na Academia de Futebol, em São Paulo. O placar final foi de 4 a 0 para o Alviverde, com gols de Luís Guilherme e Rafael Coutinho (2), ambos jogadores vindos da base, além de Mayke.

A atividade, fechada para torcida e imprensa, foi dividida em três tempos de 30 minutos. O Rio Branco iniciou com a equipe que deve ser a titular no início da A4, enquanto o Palmeiras foi com equipe mista. Começaram o jogo-treino nomes como Weverton, Murilo, Marcos Rocha e Flaco López. O restante da equipe era reserva ou oriunda das categorias de base. O primeiro dos três tempos ficou 0 a 0.

Já no início da segunda etapa, o técnico Valmir Israel mexeu na equipe e colocou em campo jogadores reservas. O Palmeiras, por outro lado, mandou a campo Rony e Zé Rafael. O atual campeão brasileiro não foi comandado por Abel Ferreira, que ainda está de férias. Durante o segundo tempo, Luís Guilherme abriu o marcador para o Alviverde.

Por fim, no terceiro período, o Palmeiras chegou ao segundo gol com Rafael Coutinho. Ainda entraram em campo nomes como Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Mayke e Richard Ríos. Na reta final do jogo-treino, Coutinho marcou novamente, enquanto Mayke colocou números finais no placar.

Pelo lado do Rio Branco, se destacaram o goleiro Éder, os zagueiros Ricardo Nascimento e Luiz Paim, assim como o atacante Batista.

Agora, o Tigre volta a campo no sábado (13), às 10h, em novo jogo-treino. Desta vez, o adversário será a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A estreia na Série A4 acontece no dia 27 deste mês, às 16h, contra o Penapolense, fora de casa.

