Rio Branco é derrotado em jogo-treino contra o Nacional no Décio vitta

O Rio Branco realizou seu quarto jogo-treino visando a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na manhã desta quinta-feira (6), o Tigre enfrentou o Nacional, no estádio Décio Vitta, e foi derrotado de virada por 3 a 1.

Antes, o Rio Branco havia empatado com a equipe Sub-20 da Inter de Limeira em 1 a 1, vencido o Sub-20 do Capivariano e perdido para a equipe principal do Guarani. Nestes dois, o clube não informou de forma oficial o placar das atividades.

Rio Branco enfrentou o Nacional em jogo-treino – Foto: Alex Ferreira / Rio Branco

O técnico Marcus Paulo Grippi entende que sua equipe não se manteve concentrada durante o jogo-treino diante do Nacional, que foi o primeiro realizado contra um time da mesma divisão que o Rio Branco.

“Hoje, total falta de concentração. Sabemos que o jogo não se ganha em 5, 10, 30 ou 40 [minutos], são os 90 minutos ligados. Começamos bem, tomando conta do jogo, assim até o final, mas enquanto você não mata o adversário ainda tem vida. Tivemos a chance de abrir um placar elástico no primeiro tempo, não fizemos e eles gostaram do jogo, em duas escapadas conseguiram fazer dois gols”, analisou.

A atividade também marcou a reestreia do gramado do Décio Vitta, que passou por manutenções recentes. O clube ainda pretende realizar mais um jogo-treino antes da Bezinha, que terá início para o Tigre no dia 22 deste mês, contra o Paulista de Jundiaí, em Americana.