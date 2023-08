Jogando no estádio Décio Vitta, em Americana, o Rio Branco venceu o Jabaquara por 3 a 0, na tarde desta quarta-feira (16), e depende apenas de si para se classificar ao mata-mata do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. A partida foi válida pela quinta rodada da terceira fase da competição.

O primeiro tempo foi de predomínio da equipe americanense. Logo aos sete minutos, Williams Bahia recebeu pelo lado direito e cruzou para Carlos Iury, artilheiro do time na temporada, cabecear e abrir o placar para o Rio Branco. Ao longo da etapa, o Tigre ainda teve chances com Gui Marques e Denilson, mas não conseguiu ampliar o marcador. O Jabaquara não criou chances de gol.

Carlos Iury marcou o primeiro gol do Rio Branco na partida – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Já no início da segunda etapa, o Jabuca ensaiou uma recuperação com Iguinho, que recebeu sozinho dentro da área e finalizou para fora. Após isso, pouco conseguiu criar e o jogo foi dominado pelo Rio Branco. O técnico Valmir Israel aproveitou para fazer mudanças, colocando em campo Cauari, Marcelinho, Luigi, Otávio e Gabriel Luna.

Aos 20 minutos, Luan Vitor cobrou escanteio para Cauari, que se antecipou aos zagueiros, cabeceou e ampliou o placar para a equipe da casa. O Tigre ainda teve chances criadas com Luigi, Carlos Iury e o próprio Cauari, mas o terceiro gol saiu apenas na reta final, em penalidade máxima.

Após jogada pelo lado direito, aos 45 minutos, Luigi recebeu cruzamento, finalizou de voleio e a bola bateu no braço do defensor Samuel Teixeira; pênalti marcado. Na cobrança, Williams Bahia finalizou no canto direito e colocou números finais ao placar.

Equipe de Americana só depende de si mesma para avançar de fase na Bezinha – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Com este resultado, o Rio Branco chegou a sete pontos e assumiu, provisoriamente, a vice-liderança do Grupo 14. A posição poderá ser mantida em caso de tropeço do Penapolense no jogo diante do Catanduva, que será disputado às 20h. O Jabaquara, por sua vez, permanece com apenas dois pontos e está eliminado.

A rodada final da terceira fase será no sábado (19), quando o Tigre enfrenta o Penapolense, às 15h, em Penápolis. Caso termine a rodada em segundo lugar, o Rio Branco entrará em campo precisando apenas de um empate para garantir a vaga nas quartas de final. Se terminar em terceiro, precisará vencer para avançar.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.