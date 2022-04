Rio Branco divulga valores de ingressos para jogos no Décio Vitta

A diretoria do Rio Branco anunciou na noite desta quarta-feira (27) os valores dos ingressos para as partidas do time no estádio Décio Vitta, em Americana, no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

O primeiro confronto em casa ocorre já neste sábado (30), às 15h, contra o Paulista, na segunda rodada da competição. A entrada inteira tem o valor de R$ 20, enquanto meia entrada custa R$ 10.

Além das entradas individuais para as partidas, o Tigre oferece um pacote com os ingressos para todas as cinco partidas da primeira fase em Americana, ao custo de R$ 75.

Os interessados podem adquirir os ingressos no site riobranco.soudaliga.com.br, ou ainda na Sede Náutica do Rio Branco, Bluesteco Bar e na loja Z Sports. Apesar da oferta antecipada, a venda também será feita diretamente nas cabines do estádio no dia do jogo.

O clube destaca ainda que, para entrar nas partidas, além do ingresso, é necessário também apresentar a carteira de vacinação contra a Covid-19.