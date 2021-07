Rio Branco disputa jogo-treino contra o Barcelona Capela nesta quarta

Em preparação para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, popularmente conhecido como Bezinha, o Rio Branco realiza nesta quarta-feira (21) mais um jogo-treino, agora contra a equipe do Barcelona Capela, de São Paulo.

A partida tem início às 15 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana, e marca o segundo duelo amistoso do time sob o comando do técnico Bira Arruda, restando um mês para o início da Bezinha.

Rio Branco segue em preparação para a disputa da Bezinha, que começa em agosto – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para o Tigre, o campeonato começa justamente em 21 de agosto, também em casa, contra o Grêmio São-Carlense. A equipe de Americana e o adversário da estreia estão no Grupo 3, ao lado de Independente de Limeira, Mogi Mirim, São Carlos e Itapirense.

O time do Barcelona Capela também disputa a Bezinha, mas está no Grupo 4, junto com Flamengo-SP, Guarulhos, Colorado Caieiras, Grêmio Mauaense e Paulista. A estreia da equipe será no dia 22, às 10 horas, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, contra o Mauaense.

