Rio Branco define horários dos jogos no Décio Vitta da Bezinha

O Rio Branco definiu os horários dos jogos da Segunda Divisão do Campeonato Paulista de Futebol, a popular Bezinha, em seu estádio Décio Vitta, em Americana. O Tigre estreia em casa, no dia 21 de agosto, um sábado, às 15h, contra o Grêmio São-carlense.

A tabela da Bezinha havia sido divulgada há três semanas. As trinta equipes que disputarão o acesso à Série A3 tinham até o final de junho para definir os horários das partidas em que serão mandantes.

O Rio Branco está no grupo 3, e enfrenta na segunda rodada o Mogi Mirim, em 25 de agosto, fora de casa, também às 15h, horário que se repete em todas partidas do Tigre na primeira fase.

Na terceira rodada, o Rio Branco visita o Independente de Limeira, em 29 de agosto. Três dias depois, recebe o São Carlos e em 5 de setembro encerra o primeiro turno contra o Itapirense, em Itapira.

O returno tem início em 12 de setembro, quando o Tigre joga contra o Grêmio São-carlense, em São Carlos. Três dias depois, a equipe recebe o Mogi Mirim no Décio Vitta.

Em mais uma partida em casa, em 18 de setembro, joga contra o Independente. Quatro dias depois, visita o São Carlos e encerra a primeira fase no dia 25 de setembro, recebendo o Itapirense.

A Bezinha começa em 22 de agosto e acaba em 31 de outubro. Ao todo, há cinco chaves, cada uma com seis equipes. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro do grupo em turno e returno.

Os três primeiros de cada chave e o quarto melhor colocado avançam para as oitavas de final.

Na fase de mata-mata, em dois jogos, quem tem a melhor campanha decide a classificação em casa e tem a vantagem do empate. Não haverá disputa de pênaltis. Os finalistas garantem acesso à terceira divisão.

No ano passado, o Tigre fez boa campanha, com direito à classificação com vitória na última rodada sobre o rival União Barbarense, no centésimo dérbi.

O gol da vitória no dérbi foi do zagueiro Machado, que garantiu a classificação do Tigre para a segunda fase da Bezinha.

Por motivos não divulgados, a diretoria do Rio Branco anunciou o desligamento de Machado do clube nesta quinta-feira (9).

Após a classificação, na Bezinha do ano passado, o Rio Branco eliminou o Francana nas oitavas de final, mas caiu nas quartas de final para o São José, que sagrou-se campeão da edição de 2020 e subiu para a Série A3.

O União Barbarense decidiu não disputar a Bezinha neste ano. O clube afirmou não ter recursos para participar da 4ª divisão estadual, que terá “custos elevados” na temporada.