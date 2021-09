Rio Branco defende a liderança do Grupo 3 contra a lanterna Itapirense

O Rio Branco defende a liderança do Grupo 3 do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, neste domingo (5), contra a lanterna Itapirense. As equipes se enfrentam a partir das 15 horas, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira.

O Tigre entra em campo embalado pelo resultado da última quarta, quando fez 1 a 0 para cima do São Carlos, que era o líder da chave até então.

Equipe americanense soma sete pontos, cinco a mais que o adversário – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Essa foi a segunda vitória em dois jogos do Rio Branco no Décio Vitta, em Americana. Neste domingo, a equipe buscará seu primeiro triunfo fora de casa. O confronto vale pela quinta rodada, a última do primeiro turno da fase de grupos.

O duelo reúne os opostos da classificação. Enquanto o Tigre lidera com sete pontos, a Itapirense aparece em último, com apenas dois. Essa diferença, no entanto, não deve ter influência na partida, pelo menos na opinião do técnico riobranquense, Bira Arruda.

“Hoje, está tudo muito igual, não só a nossa chave, como o campeonato em si. É uma ou outra equipe, de alguma ou outra chave, que está se isolando. Mas, na nossa, não. Na nossa, a gente tem de tomar muito cuidado, porque todo jogo vai ser sempre difícil”, afirmou.

Para esse compromisso, o treinador não poderá contar com o zagueiro Léo Cruz, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, o comandante terá à disposição o volante Gustavo Gomes, que cumpriu suspensão no jogo passado.

Apesar da distância entre os dois times na tabela, o retrospecto é favorável para a Itapirense, que venceu o Rio Branco em cinco oportunidades na história. O Tigre, por sua vez, derrotou o adversário quatro vezes. Também houve um empate. As informações são do historiador Gabriel Pitor.

No último encontro entre os clubes, a Itapirense aplicou uma goleada por 4 a 1 no DV, na Bezinha de 2019. Nesta edição do torneio, existem cinco grupos. Os três primeiros de cada chave e o melhor quarto colocado no geral avançam para as oitavas de final.

Ficha técnica:

ITAPIRENSE

Facas; Lucas, Bruno, Vinicius e Luiz Henrique; Lucão, Flávio e Marquinhos; Luiz Fernando, Alex Junior e Eric. Técnico: Paulo Pereira.

RIO BRANCO

Felipe Ramos; Renan, Rodrigo Silva, Casão e Bruno Franco; Crepaldi, Nicola e Luis Antonio; Yago, Souza e Rodrigo Pelé. Técnico: Bira Arruda.

ÁRBITRO: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário.

LOCAL: Estádio Coronel Francisco Vieira, às 15 horas, em Itapira (SP).

TRANSMISSÃO: Rádio Clube (AM 580).