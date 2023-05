Rio Branco contrata Thiago Gentil para departamento de futebol

O Rio Branco anunciou nesta terça-feira (2) a contratação do ex-jogador de futebol Thiago Gentil para o cargo de diretor de futebol profissional e de base do clube. Ele trabalhará em conjunto com o gerente de futebol Brenno Presotto, também contratado neste ano. De acordo com o clube, a chegada segue o planejamento de profissionalização do setor.

Thiago Gentil é o novo diretor de futebol do Rio Branco – Foto: Rio Branco EC / Divulgação

Gentil é formado em gestão esportiva e esteve, nos últimos dois anos, como secretário de Esportes, Cultura e Turismo de Nova Odessa. Como jogador, passou por clubes como Palmeiras, Guarani, Náutico e Coritiba, além de ter atuado no exterior.

Inicialmente, ele atuará ao lado de Presotto na equipe principal do Rio Branco, na área de planejamento e administração do futebol. O clube disputa o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, que teve início no fim de abril. Para a competição, a montagem de elenco foi feita por Brenno.

“Chegamos em um primeiro momento para colaborar com o grupo no futebol profissional e também buscar o planejamento das categorias de base do clube”, disse Thiago Gentil.

Atualmente, as categorias Sub-15 a Sub-20 são comandadas por Raphael Pereira. Para este ano, uma novidade no clube é a volta do Sub-11 e Sub-13, que terão parceria com o Sumaré Atlético Clube.

