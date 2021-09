Rio Branco contrata o atacante Rodney, ex-Patrocinense e Velo Clube

Jogador atua pelos lados do campo e disputou o Paulista da Série A2 e a 4ª divisão nacional nesta temporada

O Rio Branco acertou a contratação de mais um atacante para a sequência do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. Trata-se de Rodney, de 23 anos, que defendeu Velo Clube e o Patrocinense (MG) nesta temporada.

Atleta ajudou o time rioclarense a vencer a Série A3 no ano passado – Foto: Rodrigo Corsi / Paulistão

A informação foi revelada pelo técnico Bira Arruda nesta quarta-feira (1º), em entrevista à Rádio Clube (AM 580), e confirmada pela diretoria logo em seguida.

Neste ano, o atleta, que atua pelos lados do campo, jogou o Paulista da Série A2 pelo Velo e o Brasileiro da Série D pelo Patrocinense.

Em 2020, com direito a dois gols, ele também ajudou o time rioclarense a conquistar o título da Série A3. Na base, o jogador chegou a atuar no União Barbarense, pelo qual disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017.

Paralelamente, há um outro atacante que está em avaliação na equipe americanense: Murilo Coletti, de 21 anos, que tem passagem pela categoria Sub-20 do Atlético-MG, inclusive com participação no Brasileiro da categoria.