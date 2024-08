Rio Branco contrata meio-campista que estava no Santo André

Nelson Júnior, de 30 anos, disputou Série A2 do Campeonato Paulista e Série D do Brasileiro neste ano

O Rio Branco anunciou nesta sexta-feira (2) a contratação do meio-campista Nelson Júnior, de 30 anos. O jogador chega para a sequência da Copa Paulista, após disputar a Série A2 do Campeonato Paulista deste ano com o Rio Claro e o Campeonato Brasileiro Série D com a camisa do Santo André.

Na atual temporada, foram 24 jogos e dois gols marcados. Formado na base do São Paulo, Nelsinho rodou por diversos clubes do futebol brasileiro, além de ter passagens por Caldas e Louletano, de Portugal. Nos últimos anos, o meia ainda passou por equipes como Joinville-SC e Arapucana Sports-PR.

Nelson Júnior chega ao Rio Branco para reforçar o meio campo – Foto: Rio Branco/Divulgação

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nelson treina com o time do Rio Branco desde o início da semana, mas ainda é presença incerta para o duelo deste sábado (3), às 17h, diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O confronto é válido pela oitava rodada da Copa Paulista.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A dúvida se dá por conta de um problema no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que está fora do ar, impossibilitando os clubes de registrarem novos jogadores. Assim, tanto ele quanto o lateral-esquerdo Vinício Evangelista, que veio do Pouso Alegre, de Minas Gerais, podem ficar fora do jogo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.