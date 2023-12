Rio Branco contrata meia ex-Independente para a disputa da Série A4

O Rio Branco anunciou nesta sexta-feira (22) a contratação do meio-campista Luan de Oliveira, de 22 anos. Ele chega ao Tigre de Americana para a disputa da Série A4 do Campeonato Paulista, após defender o Independente de Limeira na quarta divisão deste ano.

Meia Luan acertou para defender o Tigre na Série A4 – Foto: Rio Branco EC / Divulgação

Luan assinou contrato válido até o fim da competição. Durante o estadual, ele entrou em campo 18 vezes e marcou três gols. Após a eliminação de sua equipe, se mudou para o Paracatu, de Minas Gerais, onde disputou quatro jogos, mas não balançou as redes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Luan fez a maior parte de sua formação no XV de Piracicaba. Profissionalmente, também atuou por Varginha e Valeriodoce, ambos de Minas Gerais. Em sua primeira declaração como jogador do Rio Branco, disse que chega em busca do acesso à Série A3.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Muito feliz e motivado com essa oportunidade. Estou aqui para ajudar o clube a alcançar o objetivo, que é o acesso, e, se Deus quiser, ser campeão”, afirmou o meio-campista.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A estreia do Rio Branco será contra o Penapolense, fora de casa. Apesar de a FPF (Federação Paulista de Futebol) não ter divulgado a tabela definitiva de jogos, a partida deve ocorrer no dia 27, às 16h.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.