O Rio Branco acertou a contratação do meio-campista Jesus para a disputa do Campeonato Paulista Série A4.

Aos 22 anos, o atleta chega ao clube americanense após disputar a quarta divisão do Estado neste ano pelo Jabaquara.

Este é o segundo reforço confirmado do Tigre para a próxima temporada.

Nome de Jesus foi publicado no BID na tarde desta terça-feira (7) – Foto: Reprodução/Instagram

Apesar de ainda não ter sido anunciado, o nome de Jesus foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na tarde desta terça-feira (7).

Neste ano, o meio-campista disputou 19 jogos pela equipe de Santos, sendo 17 deles como titular, e marcou dois gols.

Curiosamente, as duas vezes que o jogador foi às redes foram contra o Rio Branco.

Em partida válida pela segunda fase pelo Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, Jesus marcou dois gols no empate de 3 a 3, no Décio Vitta.

Ao longo de sua carreira, ele jogou por Capivariano e São Bernardo, além do Caruaru City, de Pernambuco.

No Rio Branco, ele se junta ao zagueiro Ricardo Nascimento, anunciado pelo clube na última semana.

Além da dupla, o clube renovou com o atacante Gabriel Argentino e o técnico Valmir Israel.

A Série A4 terá início no fim de janeiro, com mudanças em relação à quarta divisão dos últimos anos. Agora, cada equipe poderá ter até cinco atletas acima de 23 anos em campo. O início dos trabalhos com os contratados deverá ser no fim deste mês.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani