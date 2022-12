Rio Branco contrata gerente de futebol que estava no Capivariano

Com passagens também por outros clubes, Brenno Presotto assume a função para a temporada 2023

A diretoria do Rio Branco acertou nesta semana a contratação de Brenno Presotto para o cargo de gerente de futebol do clube para a temporada do próximo ano. Natural de Piracicaba, Brenno possui passagens pelo Tubarão (SC), São Bernardo e Capivariano.

Novo dirigente do Tigre ficou por três anos no Capivariano – Foto: Capivariano / Divulgação

Neste último, ele esteve na função de gerente durante os últimos três anos. Ciente do desafio na disputa do Campeonato Estadual de 2023, Brenno revelou que promete envolvimento de todos ao seu redor.

O campeonato da 2ª Divisão, a chamada Bezinha, deve começar em abril com as finais previstas para o mês de outubro. O Conselho Técnico está programado para o final de janeiro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A FPF (Federação Paulista de Futebol) havia anunciado que em 2024 haverá uma quinta divisão. Sendo assim, a 2ª Divisão do próximo ano vai servir como base para definir a formação da Série A-4, com 16 clubes, e a manutenção da Segunda Divisão, de forma regional, em 2024. O assunto foi debatido recentemente com os representantes de 46 clubes.