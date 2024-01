Rio Branco contrata atacante que já se destacou na Série A1

O Rio Branco anunciou a contratação do atacante David Batista, de 34 anos, que se destacou pelo Paulista de Jundiaí no Campeonato Paulista da Série A1 de 2014.

A assinatura do contrato, embora tenha acontecido apenas nesta quarta-feira (17), já era esperada, uma vez que o veterano vinha treinando com o elenco desde as primeiras semanas de preparação para a disputa da Série A4.

Batista tem treinado com o elenco do Tigre desde o início da preparação – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No último sábado (14), ele marcou os dois gols do Tigre no jogo-treino contra a Ponte Preta, em Campinas, que terminou empatado em 2 a 2.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Esperamos fazer um bom campeonato, o objetivo aqui é o acesso e o time está focado nesse objetivo. Acho que estamos no caminho certo”, disse.

O último clube do jogador foi o Atlético Tubarão, em 2023, que foi campeão da terceira divisão do Campeonato Catarinense. Na equipe, ele anotou dois gols em cinco partidas.

O centroavante ainda jogou por Gil Vicente (Portugal), Inter de Santa Maria (RS), Metropolitano (SC), Marcílio Dias (SC), Botafogo (PB), Joinville (SC), Remo (PA), Volta Redonda (RJ) e os paulistas Sertãozinho, Taubaté e XV de Piracicaba.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Porém, a passagem mais destacada de Batista foi no Paulista de Jundiaí, em 2014, que disputou naquele ano a Série A1. Foram sete gols anotados em 12 jogos, sendo que no ranking de artilharia ele teve apenas dois tentos a menos que os quatro artilheiros da competição: Cícero, do Santos; Alan Kardec, do Palmeiras; Léo Costa, do Rio Claro; e Luís Fabiano, do São Paulo.

Ainda assim, o Galo da Japi foi rebaixado com uma campanha de quatro empates e 11 derrotas e desde então não retornou à elite estadual.

Gustavo Oliveira estava no Nacional de Rolândia (PR) – Foto: Rio Branco/Divulgação

Além de Batista, o Tigre anunciou o lateral-esquerdo Gustavo Oliveira, de 22 anos, que estava no Nacional de Rolândia (PR) e disputou a Bezinha do ano passado pelo Mogi Mirim.

Ambos estiveram em campo na tarde desta quarta, em um jogo-treino contra o Independente, em Limeira, que terminou com vitória do Alvinegro americanense por 1 a 0, gol de PH Aprigio. Este foi o quinto teste da equipe para a Série A4, sendo a primeira vitória. Os outros resultados foram duas derrotas para Palmeiras e Velo Clube e dois empates contra Ponte Preta e São José.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A estreia do Rio Branco no estadual está marcada para 27 de janeiro, às 16h, contra o Penapolense, fora de casa.